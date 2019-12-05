دبابات هندية ضخمة تفشل في تعويض "تي - 55 " سوفيتية الصنع

كان يفترض أولا أن تحل دبابات Arjun الهندية محل نظيرتها "تي – 55 " السوفيتية الصنع لتصبح سلاحا أساسيا في الجيش الهندي.

لكن تلك الطموحات لم تتحقق لأن الدبابة الهندية الجديدة المسماة بـ"مهابهاراتا" نسبة إلى بطل الملحمة الهندية أصبحت دبابة ضخمة وغير فعالة، إذ أنها أظهرت باقة من الأمراض المزمنة التي عجز المهندسون الهنود عن شفائها بالكامل رغم العمر الطويل لاستخدامها في الجيش الهندي.

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You can clearly understand the size difference between the Arjun MBT and T-55 #Russia . Whereas #US proved low observable structure can't save you from wrath of advanced technology, with cutting edge tech they too can be a game changer in suitable environment. pic.twitter.com/Uyn9MZZ23D — Vinod DX9 (@VinodDX9) December 2, 2019

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واقتنع المهندسون أخيرا بأن الوزن الثقيل للدبابة (58 طنا) أعاق حمايتها من القذائف والصواريخ المعادية المضادة للدبابات. واضطر المهندسون الهنود إلى تركيب أجهزة الحماية الديناميكية في دبابتهم وتحديث أجهزتها، ما أدى إلى زيادة وزنها حتى 67 طنا.

ونشرت شبكة الإنترنت منذ أعوام صورة فوتوغرافية للمقارنة بين دبابة Arjun الهندية الضخمة ودبابة "تي – 55" السوفيتية القديمة.

ويعتبر الخبراء أن دبابة Arjun الهندية لا تزال أقل فاعلية وأمانة عن نماذج أجنبية كثيرة بما فيها دبابة "تيب 99 آ" الصينية ودبابة "تي –90 إم إس" الروسية. مع ذلك فإن كل الفرص لتحديث Arjun الهندية قد استنفدت.

المصدر: روسيسكايا غازيتا