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رغوة سامة تجتاح أحد أشهر شواطئ الهند

العلوم والتكنولوجيا

رغوة سامة تجتاح أحد أشهر شواطئ الهند
Gettyimages.ru Kumaravel
صورة تعبيرية
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غطت رغوة ضخمة أحد أشهر الشواطئ في الهند، فيما حذر العلماء من أنها سامة، ومع ذلك لم يمنع الخبر السياح من الغوص داخل الزبد الأبيض، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويعد ساحل الشاطئ "مارينا بيتش" في تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية، أحد أكبر الشواطئ الحضرية في الهند، ويشهد عشرات الآلاف من الزوار يوميا.

وتعد هذه الرغوة أيضا ضيفا مداوما على الشاطئ، حيث أنها تظهر كل عام عندما تزيل الأمطار الموسمية التلوث في البحر.

ومن المحتمل أن تكون الرغوة ناتجة عن مزيج من بقايا منظفات الغسيل ونفايات أخرى، مخفوقة بالزبد بواسطة الرياح والأمواج.

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وصرح برافاكار ميشرا، العالم في المركز القومي للبحوث الساحلية في تشيناي، لوكالة فرانس برس، أن 40% فقط من مياه الصرف الصحي في تشيناي تتم معالجتها، بينما يذهب ما تبقى من مياه الصرف الصحي الناتجة عن أكثر من 7 ملايين شخص من سكان المدينة، مباشرة للبحر.

 ويمكن لهذه الرغوة التسبب في تهيج الجلد وأضرار أخرى، وتم تحذير الصيادين بالبقاء خارج الماء، حيث صرح أحدهم لوكالة الأنباء الفرنسية بأن قيمة الأسماك انخفضت إلى العدم، نظرا لأن السكان المحليين يشككون بأنها ملوثة بسبب هذه الظاهرة، خاصة وأنه في عامي 2016 و2017، تسبب هذا التلوث السام في نفوق جماعي للأسماك على الساحل بالقرب من  تشيناي.

المصدر: لايف ساينس

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