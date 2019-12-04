صحيفة أمريكية: جيشنا لا يمتلك منظومة مماثلة لـ "تنغوسكا" الروسية

نشرت صحيفة "The Natonal Interest " الأمريكية مقالا بعنوان "تنغوسكا تحولت إلى شبح". ويدور الحديث في المقال عن منظومة "تنغوسكا" الروسية للمدافع والصواريخ المضادة للجو.

نشرت صحيفة "The Natonal Interest " الأمريكية مقالا بعنوان "تنغوسكا تحولت إلى شبح". ويدور الحديث في المقال عن منظومة "تنغوسكا" الروسية للمدافع والصواريخ المضادة للجو.

وأشار كاتب المقال إلى شكل غريب للمدرعة الروسية حيث يتوزع مدفعا عيار 30 ملم و4 منصات لصواريخ أرض – جو على جانبيها، ما لا يمنعها من بلوغ سرعة 60 كلم في الساعة على الطرقات المعبدة.

وقال إن صواريخ "باتريوت" وجدت نفسها عاجزة عن مكافحة الدرونات بسيطة التصميم ولا سيما بعد هجوم شنته على حقول النفط السعودية.

أما منظومة "تنغوسكا" الروسية ومنظومة "بانتسير" للمدافع والصواريخ المضادة للجو فيمكن أن تواجه بنجاح الدرونات بكافة أنواعها.

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وذكر كاتب المقال مدرعة أمريكية يمكن مقارنتها وإن على وجه التقريب بـ تنغوسكا" الروسية التي تتميز بالتخفي عن الرادارات ويمكن أن تطلق النيران دون أن تكتشفها. وهي مدرعة M6 Linebacker المزودة بمدفع عيار 25 ملم وصواريخ Stinger أرض - جو والمصممة على أساس عربة بي إم بي Bradley. لكنها مخصصة لدعم المشاة ومكافحة المدرعات الخفيفة. وتم إخراجها مؤخرا من حوزة القوات البرية الأمريكية.

وفي هذا السياق اقترح كاتب المقال إعادة مدرعة M6 Linebacker إلى حوزة الجيش الأمريكي بعد تزويدها بأسلحة حديثة وأجهزة الليزر لتكون قادرة على منافسة "تنغوسكا" الروسية ومكافحة الدرونات.

المصدر" روسيسكايا غازيتا