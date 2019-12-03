روسيا تحول منظومات "بانتسير" لروبوتات قتالية

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على إدخال تعديلات كبيرة على منظومات "بانتسير" الشهيرة للدفاع الجوي.

وتبعا للمصادر فإن منظومات "بانتسير" الجديدة ستكون شبه روبوتية، وستكون قادرة بمفردها على رصد الأهداف وتحديد مدى خطورتها والتعامل معها دون الحاجة للعنصر البشري الذي يتولى حاليا قرار التعامل مع الأهداف المختلفة، فجميع المهام فيها ستتولاها الإلكترونيات، وستتلخص مهمة أفراد الجيش فقط في قيادة العربات التي ستحمل هذه المنظومات إلى المكان الذي ستعمل فيه.

كما ستتصل منظومات "بانتسير" الجديدة الروسية بشبكة موحدة للدفاع الجوي عبر شبكات الإنترنت العسكري ما سيساعدها على تحليل المعلومات ونقل البيانات بشكل أفضل، ورسم صورة واضحة للمعركة وتقييم الأهداف وفقا لخطورتها بشكل أدق.

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وكل هذا وفقا للخبراء سيساعد على التقليل من العنصر البشري في المعارك، وسيحفظ حياة أفراد الجيش، كما سيمكن من استعمال هذه المنظومات في المناطق ذات المناخ القاسي التي يصعب العمل فيها أو المناطق الملوثة إشعاعيا أو كيميائيا.

المصدر: نوفوستي