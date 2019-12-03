علماء الآثار يعرضون طريقة فعالة لدراسة ماضي الأوراسيين

استخدم علماء الآثار في جامعة تيومين الروسية طريقة جديدة فعالة لاستعادة صورة وتركيبة استيطان الناس في سهوب الأورال في العصر البرونزي.

وتفيد مجلة "Archaeological Research in Asia، بأن علماء الآثار في جامعة تيومين تمكنوا من استعادة صورة وتركيبة المجتمعات البشرية التي كانت سائدة في سهوب الأورال في العصر البرونزي (3500-800 سنة قبل الميلاد). وباعتقاد العلماء هذه البيانات ستساعدهم على الإجابة عن أسئلة حول المسارات الطويلة الأجل للتطور الاجتماعي والسياسي في هذه المنطقة وفي العالم.

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وقد استخدم الباحثون في هذه الدراسة طريقة سبر الأشياء بأسلوب منهجي، يتطلب تقسيم المنطقة إلى شبكة في كل "نقطة عقدية" تجري فيها عملية حفر، فإذا اكتشف أي شيء تاريخي، تجري عمليات حفر جديدة حول الحفرة الأولية. يقول الباحث دينيس شارابوف من معهد البيئة والبيولوجيا الزراعية بجامعة تيومين، "نحن نقارن الطريقة الجديدة بالطرق التي استخدمت سابقا- التصوير الجوي، من جمع عينات وعمل حفر تبلغ مساحتها مترا مربعا أو أكثر، واتضح أن طريقتنا أكثر فعالية من الطرق السابقة. فقد اكتشفنا ثلاث مستوطنات في منطقة خضعت ثلاث مرات للدراسة سابقا".

وأضاف، هذه الطريقة لا تتطلب استخدام معدات خاصة باهظة الثمن، لذلك يمكن لعلماء الآثار المحليين استخدامها في عملهم وتحسين نتائجه. هذا وسوف يتم نشر هذه الطريقة على نطاق واسع باستخدام وسائل الأدبيات الدولية والمؤتمرات العلمية.

المصدر: نوفوستي