طريقة مبتكرة تعيد الحياة للشعاب المرجانية!

توصل علماء من جامعة إكستر البريطانية لاكتشاف طريقة مبتكرة قد تساهم في ترميم الشعاب المرجانية في البحار والمحيطات.

وتعتمد الطريقة على مكبرات صوت تعمل تحت الماء تستخدم لتشغيل أصوات شبيهة بأصوات الشعاب المرجانية الحية لاجتذاب الأسماك إلى الأماكن التي بدأ فيها المرجان بالموت أو التقلص.

وقال بيان صادر عن جامعة إكستر :"أثناء الدراسات اكتشف الخبراء أن بث صوت الشعاب المرجانية الصحية ضاعف إجمالي عدد الأسماك التي تصل إلى البقع التجريبية لموائل الشعاب المرجانية، ما ساهم بدوره في إعادة إحياء المرجان في تلك المناطق، فالأسماك والكائنات البحرية الأخرى عنصر مهم في نمو المرجان".

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وقال عالم الأحياء في الجامعة وأحد المشاركين في الدراسات، ستيف سيمبسون:" الشعاب المرجانية الصحية أماكن صاخبة بصورة ملحوظة.. فهي تحتوي الروبيان الذي يصدر صوت العض، إضافة لأصوات الأسماك والأحياء التي تتجمع فيها".

ويرى الخبراء أن الطريقة الجديدة قد تساهم بشكل فعال في إعادة إحياء الشعاب المرجانية في العديد من البحار والمحيطات، وخصوصا أنها تتعرض للموت والانقراض بسبب التغيرات المناخية والتلوث والصيد الجائر .

المصدر: وكالات