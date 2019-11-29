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إنتاج أول مادة في أبرد مكان في الكون

العلوم والتكنولوجيا

إنتاج أول مادة في أبرد مكان في الكون
Ming Guang Hu, Harvard University
إنتاج أول مادة في أبرد مكان بالكون
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أجرى علماء جامعة هارفرد أبرد تفاعل كيميائي في الكون، وحصلوا على جزيئات البوتاسيوم والروبيديوم ثنائية الذرة.

ويفيد موقع EurekAlert، بأن الباحثين بواسطة أشعة ليزر فوق البنفسجية خفضوا درجة حرارة جزيئة بوتاسيوم-روبيديوم إلى 500 نانوكلفن، التي تعادل بضعة أجزاء من المليون من درجة فوق الصفر المطلق. هذا التبريد ساعد في الحصول على الحد الأدنى للطاقة. وقد سمح بطء سرعة التفاعل جدا للخبراء تسجيل لحظة التفاعل الكيميائي بين جزيئات بوتاسيوم- روبيديوم، في لحظة تحطم الروابط الكيميائية ونشوء جزيئات جديدة.

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ويذكر أن باحثين من مركز المادة الباردة تمكنوا من تبريد مادة إلى جزء من المليون من درجة فوق الصفر المطلق، وبهذا سجلوا رقما قياسيا في تقريب الجزيئات من أدنى درجة حرارة باردة ممكنة. وقد أعلن العلماء أنه تم تخفيض درجة الحرارة بهذه الطريقة إلى 50 جزء من المليون من كلفن.

المصدر: لينتا. رو

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