العثور على جثة في الجليد لأقدم كلب في العالم (صورة)

يدرس الباحثون في مركز وراثة المتحجرات السويدي وجامعة "أموسوف" الفدرالية الروسية جثة جرو عثر عليه الصيف الماضي في الجليد الأزلي بالقرب من مدينة ياكوتسك بأقصى شمال شرق روسيا.

وقال العلماء إن الجرو حفظ في الجليد الأزلي طيلة 18 ألف عام، لذلك تعتبر حالته ممتازة حيث يمكن التعرف حتى على شاربيه ورمشيه. ويبدو من الوهلة الأولى أنه ليس جثة هامدة بل كلبا حيا.

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ودرس العلماء أسنان الجرو فتوصلوا إلى استنتاج أنه مات في سن شهرين تقريبا. لكنهم لم يستطيعوا تحديد سبب موته.

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وأجرى العلماء تحليل الحمض النووي للجرو ليتأكدوا من هويته كلبا كان أو ذئبا. لكن النتائج الأولى لتحليل الجينوم لم تُسفر عن شيء.

وقال البروفسور في وراثة المتحجرات السويدي، لاق دالن: " لدينا أكبر بنك للحمض النووي الخاص بالكلاب في أوروبا. ونعتزم إجراء فحوص إضافية لاحقا لنتعرف على هوية الجرو. وربما تقربنا تلك الفحوص من حل سر انحدار الكلاب" .

يذكر أن العلم المعاصر يعتبر أن الكلاب انفصلت عن الذئاب منذ فترة تتراوح بين 15 و40 ألف عام.

المصدر: فيستي