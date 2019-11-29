 
مباشر

العثور على جثة في الجليد لأقدم كلب في العالم (صورة)

العلوم والتكنولوجيا

العثور على جثة في الجليد لأقدم كلب في العالم (صورة)
Sputnik Bolot Botchkariev
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mt2x

يدرس الباحثون في مركز وراثة المتحجرات السويدي وجامعة "أموسوف" الفدرالية الروسية جثة جرو عثر عليه الصيف الماضي في الجليد الأزلي بالقرب من مدينة ياكوتسك بأقصى شمال شرق روسيا.

وقال العلماء إن الجرو حفظ في الجليد الأزلي طيلة 18 ألف عام، لذلك تعتبر حالته ممتازة حيث يمكن التعرف حتى على شاربيه ورمشيه. ويبدو من الوهلة الأولى أنه ليس جثة هامدة بل كلبا حيا.

العثور على جثة في الجليد لأقدم كلب في العالم (صورة)
Twitter.com
صورة أرشيفية

ودرس العلماء أسنان الجرو فتوصلوا إلى استنتاج أنه مات في سن شهرين تقريبا. لكنهم لم يستطيعوا تحديد سبب موته.

إقرأ المزيد
رجل يفقد حياته بطريقة مروعة بسبب لعق كلب لوجهه
رجل يفقد حياته بطريقة مروعة بسبب لعق كلب لوجهه

وأجرى العلماء تحليل الحمض النووي للجرو ليتأكدوا من هويته كلبا كان أو ذئبا. لكن النتائج الأولى لتحليل الجينوم لم تُسفر عن شيء.

وقال البروفسور في وراثة المتحجرات السويدي، لاق دالن: " لدينا أكبر بنك للحمض النووي الخاص بالكلاب في أوروبا. ونعتزم إجراء فحوص إضافية لاحقا لنتعرف على هوية الجرو. وربما تقربنا تلك الفحوص من حل سر انحدار الكلاب" .

يذكر أن العلم المعاصر يعتبر أن الكلاب انفصلت عن الذئاب منذ فترة تتراوح بين 15 و40 ألف عام.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بين المرعب والمفرح.. إليك أهم الأبحاث والاكتشافات العلمية لهذه السنة 