العلماء يجدون سبيلا لقهر الاحتباس الحراري

وجد العلماء في معهد فيتسمن" الإسرائيلي للبحوث العلمية سبيلا لتخليص البشرية من خطر الاحتباس الحراري الذي تسببه كميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وقالت صحيفة Cell الإسرائيلية إن العلماء علّموا بكتيريا Escherichia coli ( البكتيريا العصوية المعوية) تحويل الغاز إلى مواد عضوية.

إقرأ المزيد

وأوضحت الصحيفة أن العلماء تمكنوا من إدخال تعديلات في الحمض النووي للبكتيريا، ثم وضعوها داخل مفاعل بيولوجي يحتوي على كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون. وباتت البكتيريا مع مرور الوقت تستخدم الغاز كطعام للبقاء على قيد الحياة وتعودت على تعاطيه فقط.

وكان علماء آخرون قد حاولوا في وقت سابق إحراز النتيجة نفسها، لكنهم فشلوا في ذلك فقالوا إن البكتيريا بحاجة دائمة إلى كمية معينة من المواد العضوية للبقاء على قيد الحياة.

يذكر أن Escherichia coli هي بكتيريا تعيش في أمعاء الإنسان والحيوانات، وتعد غالبية سلالاتها مفيدة لأنها تمنع الجراثيم الضارة من التكاثر. لكن هناك أنواعا من البكتيريا يمكن أن تسمّم الإنسان والحيوان.

المصدر: لايف