الكشف عن ملامح مدفع "ماغنوليا" الروسي ذاتي الحركة

كشف منتدى الجيش – 2019" الصيف الماضي عن مجسم للمدفع الروسي الواعد ذاتي الحركة "ماغنوليا".

إلا أن مستخدمي الإنترنت استطاعوا التقاط صور فوتوغرافية حية لهذا المدفع، أثناء نقله بسكة الحديد الروسية وذلك على الرغم أن برجه كان مغطى بالمشمع.

وأظهرت الصور الفوتوغرافية منصة المدفع التي تم تصميمها على أساس ناقلة ذات فرعين، ما يمنحها قدرة فائقة على السير في الأراضي الوعرة، وبالتحديد في ظروف منطقة القطب الشمالي وأقصى شمال روسيا. أما القسم القتالي للمنصة فيشبه مدرعة " 2 إس 31" الروسية.

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يذكر أن منتدى "الجيش – 2019" كشف عن بعض مواصفات المدفع الذي يمكن أن يرمي بالقذائف شديدة الانفجار إلى مدى 8.5 كيلومتر. كما يمكن أن يستخدم قذائف الشظايا حيث يبلغ مدى إطلاق النار 7 كيلومترات.

أما في حال استخدام القذائف الموجهة فيبلغ مدى إطلاقها 10 كيلومترات. وبلغت سرعة رمي المدفع 10 طلقات في الدقيقة. وفيما يتعلق بالعدد الإجمالي للقذائف التي يحملها المدفع فقد بلغ 80 قذيفة.

يذكر أن مدفع "ماغنوليا" ذاتي الحركة تم تصنيعه في معهد "بوريفيستنيك"العسكري المركزي للبحوث العلمية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا