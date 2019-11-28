عطل فني يضرب "فيسبوك" و"إنستغرام"

يعاني المستخدمون في أنحاء مختلفة حول العالم من عطل فني ضرب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومنصة تبادل الصور "إنستغرام"، مشتكين من توقف إمكانية إنشاء منشورات جديدة.

وأظهرت معلومات موقع "Downdetector" أن الخلل طال "فيسبوك" و"إنستغرام" في القارة الأوروبية، بما في ذلك غرب روسيا، ومناطق الأمريكيتين الشمالية الجنوبية.

فيما أوضح الموقع أن الخلل لم يطل تطبيق الرسائل "واتس آب" التابع لشركة "فيسبوك"، وأنه ما زال يعمل كالمعتاد.

وبحسب موقع "The Next Web"، فقد أوضح المتضررون أنهم غير قادرين على إعادة تحميل صفحات الخدمات الرئيسية أو إنشاء منشورات جديدة أو مشاهدة القصص القصيرة "ستوريز" على تلك المنصات.

المصدر: وكالات