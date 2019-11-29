إطلاق أول نموذج محدث من الـ"البجعة البيضاء"

صرح اليوم 28 نوفمبر مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية للصحفيين بأن مصنع "غوربونوف"بمدينة قازان الروسية أطلق أول نموذج مطور من القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو – 160 إم".

وتعد طائرة " تو – 160إم" (البجعة البيضاء) الاستراتيجية فوق الصوتية الحاملة للصواريخ من أضخم الطائرات الحربية في العالم. ويساوي وزنها الأقصى لدى الإقلاع 275 طنا. وإنها تشكل إلى جانب قاذفة "تو-95 إم إس"، أساسا لأسطول الطائرات بعيدة المدى الروسية وتخصص لتدمير الأهداف المعادية في المناطق البعيدة والنائية بالأسلحة التقليدية والنووية .

إقرأ المزيد

ومع ذلك فإنها تطير بسرعة 2250 كيلومترا في الساعة، ما يزيد بنحو 700 كلم/ساعة عما هو عليه لدى قاذفة القنابل فوق الصوتية الأمريكية من طراز "ب – 1 و". كما تتصف "تو – 160" بتخفيها الأكثر عن رادارات منظومات الدفاع الجوي.

ويبلغ نصف القطر لمدى تحليق "تو – 160إم" دون التزود الإضافي بالوقود 6000 كم، علما أنها تستطيع أن تضرب أهدافا على مدى 7-8 آلاف كم باستخدام صواريخ مجنحة بعيدة المدى.

وتسمح إمكانات "تو – 160إم" وقدراتها التحديثية باعتبارها أفضل قاذفة للقنابل في العالم، إذ أنها تفوق بحسب إمكانياتها القتالية حتى الطائرة الشبح "ب – 2" من حيث سرعة الطيران والحمولة القتالية والمدى والاستخدام القتالي.

وتزود قاذفة "تو- 160 إم " بصواريخ "إكس – 55" بعيدة المدى التي تحتوي على رأس نووية. كما يمكن تسليحها بصواريخ غير نووية وقنابل موجهة وعنقودية وغيرها من الأسلحة الجوية الحديثة.

وقد بدأ تصميم القاذفة الحاملة للصواريخ في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي حين اتضح أن قاذفات القنابل تحت الصوتية من طراز "زم" و"تو- 95" التي لم تزود آنذاك بصواريخ مجنحة غير قادرة على تجاوز منظومات الدفاع الجوي لدول الناتو.

وجرى أول تحليق للطائرة الجديدة في أواخر عام 1981 وصممت طائرة "تو 160" في بادئ الأمر كحاملة للصواريخ، الأمر الذي كان من شأنه تأمين عدم تعرضها للإصابة، لدى عبورها منظومات الدفاع الجوي للناتو، إلى جانب المواصفات الجوية التقنية العالية.

وفي عام 1984 بدأ إنتاج الطائرة على دفعات. وصارت القوات الجوية تزود بها منذ عام 1987. ووصل عدد الطائرات من هذا النوع في القوات المسلحة السوفيتية عام 1991 إلى 19 قاذفة استراتيجية، ودخلت كلها فوج قاذفات القنابل الثقيلة المرابط آنذاك في مدينة بريلوكي، الواقعة في أوكرانيا.

وتسلمت روسيا من أوكرانيا عامي 1999 – 2000 11 طائرة استراتيجية بما فيها 8 طائرات من طراز "تو – 160" و3 طائرات من طراز "تو – 95 إم إس" فضلا عن 600 صاروخ جو – أرض.

وصارت روسيا نتيجة ذلك تمتلك بحلول نوفمبر الجاري 16 قاذفة استراتيجية من طراز "تو – 160" التي تخضع الآن لعملية التحديث والتطوير.

ومن أهم مواصفاتها :

باع الجناح – 55.7 متر،

ارتفاع جسم الطائرة – 13.6 متر،

وزن الطائرة عند الإقلاع - 275 ألف كيلوغرام،

السرعة القصوى - ألفي كيلومتر في الساعة ،

أعلى ارتفاع للتحليق (السقف العملي) – 15 كيلومترا

الفترة القصوى للبقاء في الجو – 24 ساعة،

المدى الأقصى للتحليق 14 ألف 600 كيلومتر،

طاقم الطائرة – 4 أفراد.

المصدر: نوفوستي