المهندسون الروس يبتكرون درونات مضادة

صمم المهندسون الروس درونات مقاتلة بمقدورها متابعة الدرونات المعادية واعتراضها وتدميرها.

وستكون شبكة عادية سلاحا رئيسا لها في معركة الدرونات هذه.

ولا يمتلك الجيش الروسي منظومات الحرب إلكترونية القادرة على إسكات الدرونات فحسب بل وتتوفر في حوزته درونات مضادة تتصدى لدرونات معادية وتقوم بتحييدها بواسطة شبكة توضع عليها في الجو.

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وقال مدير مؤسسة "روستيخ" الحكومية لشؤون التعاون الدولي والسياسة الإقليمية "فيكتور كلادوف، إن مؤسسته تنتج مختلف أنواع الأسلحة المستخدمة لمكافحة الدرونات بدءا من البندقية الإلكترونية وانتهاء بالدرون المقاتل.

وبحسب قوله فإن شركة "كلاشينكوف"، باعتبارها فرعا من مؤسسة "روستيخ" الحكومية، تنتج بندقية إلكترونية بمقدورها مكافحة الدرونات التي تبعد عنها مسافة 1.5 كيلومتر.

ومبدأ عملها بسيط للغاية حيث يكفي للرامي أن يوجه فوهة البندقية نحو الهدف ويضغط على الزناد، ما يؤدي إلى إرسال نبضة كهرومغناطيسية تقوم بإسكات الدرون الواجب تحييده عن طريق تعطيل عمل أجهزته الإلكترونية وسقوطه على الأرض.

فيما يتعلق بمنظومات الحرب الإلكترونية المتخصصة في مكافحة الدرونات الأكثر تطورا فقد تم كشفها مؤخرا في معرض"دبي -2019 "للطيران.

يذكر أن مجلس الدوما (البرلمان الروسي) تبنى في نوفمبر الجاري قانونا يسمح لأجهزة الأمن الروسية كلها بتدمير الدرونات غير الشرعية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا