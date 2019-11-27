اختبار رشاش "آكا – 103" الروسي بالرمي رشا دون توقف

قرر الخبراء في شركة "كلاشينكوف" الروسية اختبار درجة تحمل رشاش "آكا – 103" .

ومن أجل تحقيق ذلك أطلق مهندس السلاح، غيورغي غوبيتش، 1400 طلقة عيار 7.62 ملم برشقات. وكانت الرماية متواصلة دون انقطاع.

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وبعد إطلاق 660 طلقة حميت الماسورة لتكتسب اللون الأحمر. لكن آلية الإطلاق استمرت في العمل. وأصاب الرصاص هدفه حيث خرق قطعة من البتولة بسماكة 150 ملم.

ويعتبر رشاش "آكا – 103" نموذجا مطورا لرشاش "آ كا إم" حيث صنع الأخمص والمخزن وغطاء الماسورة والقبضة من مادة بلاستيكية.

ويمكن أن يركب في الرشاش قاذف القنابل عيار 40 ملم والحربة. وهناك لوحة جانبية تركب فيها أجهزة التصويب أو أجهزة الرؤية الليلية.

ويتسع مخزن الرشاش لـ30 طلقة وتبلغ سرعة الرمي 600 طلقة في الدقيقة. أما طول الرشاش فبلغ 94.3 سنتيمتر، ووزنه 3.6 كيلوغرام.

هذا واختارت القوات الخاصة المصرية والسعودية عام 2018 رشاش "آكا – 103". أما الهند فاشترت ترخيصا لإنتاجه.

المصدر: روسيسكايا غازيتا