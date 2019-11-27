طفيليات الطبيعة الأكثر رعبا على الإطلاق

يمكن أن تكون الحياة قاسية جدا، خاصة إذا وقعت الضحية فريسة لإحدى الطفيليات الوحشية المرعبة، المتوفرة في الطبيعة.

وكشف موقع "ذي صن" البريطاني عن 4 من أكثر أنواع الطفيليات المرعبة، وهي:

- طفيلي مقلة العين

يغزو الكائن المرعب هذا أعين الضحية ويحولها إلى شكل رغوي. ويوجد في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، ويستخدم الحلزون كمضيف للانتشار.

وأولا، يدخل الطفيلي المعروف باسم leucochloridium paradoxum، في عين حلزون ما ليخلق نمطا مشرقا ويحاكي شكل اليرقة، بغرض جذب الطيور التي تحب أكل الحلزون.

ويتحكم الطفيلي في حركة المضيف، و"يوجه" التعليمات على نحو فعال ليخرج إلى العراء، حتى تتمكن الطيور من رصده بسهولة.

وبمجرد التهام الطيور للحلزون، يمكن للطفيلي التكاثر داخل الأمعاء، ثم ينتشر على نطاق أوسع من خلال البراز.

- زومبي انتحاري

هناك نوع مرعب من الحشرات الطفيلية، التي تحول الضحايا إلى زومبي انتحاري. ويوجد في غابة الأمازون المطيرة ويحول العناكب إلى كائنات عاجزة، تتخلى عن مستعمراتها بهدف انتشار الطفيلي.

ويعتبر سلوك Zatypota الطفيلي شكلا "متشددا" من عمليات التطفل.

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- طفيلي الفطر القاتل

يحول هذا الفطر النمل إلى زومبي ويقتلها، حيث يتغذى Ophiocordyceps على أجسام الحشرات التي يعيش داخلها.

ويصعد النمل المصاب بالفطريات إلى قمم الأشجار والنباتات الأخرى. وتبدأ ساق الفطريات في النمو من رؤوس النمل.

وتطورت بعض أصناف النمل لاكتشاف ضحايا الفطريات في المراحل المبكرة من العدوى، ونقلها بعيدا عن المستعمرة حتى الموت.

- الغرق القسري

تغزو إحدى الديدان الطفيلية الموجودة في نيوزيلندا، حشرات معينة وتتحكم بأدمغتها. ثم تجبرها على التحرك للسير على مسطحات مائية لتغرق في نهاية المطاف.

First the mermithid burrows into an earwig's head. Then, the bug drowns itself. As one scientists describes: “It's like a back-seat driver, but more sinister.” https://t.co/2Om6bLCB5O — The New Daily (@TheNewDailyAu) November 26, 2019

ويمكن لنسل الطفيلي Mermithid، المحب للماء، أن ينمو قبل إصابة المزيد من الحشرات القريبة.

المصدر: ذي صن