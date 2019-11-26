أسطول المحيط الهادئ يتسلم غواصة حديثة

شهدت مدينة بطرسبورغ يوم 25 نوفمبر مراسم تسليم غواصة الديزل الكهربائية الروسية "بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي" لطاقمها. وذلك بعد انتهاء اختبارها الحكومي.

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن الغواصة التي تنتمي إلى مشروع 636.3 (فارشافينكا) المطور ستخدم في أسطول المحيط الهادئ الروسي.

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وأوضحت أن غواصة الديزل الكهربائية الروسية "بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي" هي أول غواصة من المشروع المذكور الذي يتميز بنظام القيادة الرقمي الجديد والرادار الكلاسيكي والرادار المائي الحديثين والقدرة الفائقة على التخفي عن الرادارات المائية المعادية.

وأما الغواصة الثانية "فولخوف" من مشروع 636.3 فسيتم إنزالها في البحر في 26 ديسمبر المقبل.

وقال مدير عام مصنع "أدميرالتيسكي فيرفي" الروسي المصنع للغواصة، ألكسندر بوزاكوف، في كلمة ألقاها في مراسم تسليم الغواصة لطاقمها إن المشروع 636.3 (فارشافيانكا) يقضي ببناء 6 غواصات لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

يذكر أن سرعة الغواصة بلغت 20 عقدة. وأنها قادرة على الغوص إلى عمق 300 متر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا