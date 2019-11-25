الجيش الروسي يختبر أسرة جديدة من الروبوتات المقاتلة

أنهى الجيش الروسي اختبارا ميدانيا لروبوت "كونغاس" المقاتل.

وقال قائد القوات البرية الروسية، أوليغ ساليوكوف، في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية إن مجمع "كونغاس" يتألف من مركز قيادة و4 منصات مختلفة الوزن مضيفا أنه يتوقع أن يبدأ عام 2020 استخدامه الاختباري في الجيش.

وسبق لقناة "زفيزدا" التلفزيونية أن عرضت مجمع "كونغاس" للروبوتات وفيه ربوت الاستطلاع المدولب بوزن 12 كيلوغراما، ومنه خفيف الوزن، ومتوسط الوزن النقال بعربة مدرعة ونيريختا" المجنزر الثقيل.

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ويمكن أن يتزود الروبوت الخفيف بصواريخ مضادة للدبابات أو رشاش خفيف.

أما الروبوت المتوسط وربوت "نيريختا" الثقيل فيمكن أن ينصب فيهما رشاش "كورد" الثقيل وقاذف القنابل "آ غي إس –30".

ومن ميزات مجمع الروبوتات إمكانية التحكم في كل مكوناته من مركز قيادة واحد.

وأشار قائد القوات البرية كذلك إلى أن العمل يجري الآن على تصميم روبوتين جديدين متوسط وثقيل من طراز "شتورم" و"سوراتنيك"، فيما رفض ذكر مواصفاتهما.

المصدر: روسيسكايا غازيتا