فيديو مذهل لتحليق مصمم البدلة النفاثة فوق البحر

قام مصمم البدلة النفاثة الطائرة، ريشارد براونينغ، برحلة جوية مستقلة بعد أن أقلع ببدلته النفاثة من متن حاملة الطائرات البريطانية Queen Elizabeth.

Now this is the way to travel to work! What a fantastic viewpoint of the ship - what you can’t see is the queue of excited matelots wanting to have a go! From one type of jet #UKF35 to another @takeonGravity#WESTLANT19pic.twitter.com/wByj3lXH6D — HMS Queen Elizabeth (@HMSQNLZ) November 21, 2019

وذلك بغية لفت أنظار البحارة العسكريين البريطانيين والترويج لشراء بدلته.

وقد تم تصوير رحلته بالفيديو، وكأنه بطل "الإنسان الحديدي" مقترحا استخدام بدلته النفاثة لأغراض الاستطلاع أو في تنفيذ العمليات الخاصة.

يذكر أن ريشارد براونينغ، كشف لأول مرة عن بدلته الطائرة عام 2017 حين أعلن أنه طبع كل مكوناتها بطابعة ثلاثية الأبعاد. وبلغت سرعة البدلة آنذاك 50 كيلومترا في الساعة حيث يمكن أن يصعد صاحبها إلى ارتفاع 3 كيلومترات.

Someone needed to leave the ship in a hurry! We do have seaboats you know @takeonGravity#WESTLANT19pic.twitter.com/AtJ45dxi5q — HMS Queen Elizabeth (@HMSQNLZ) November 20, 2019

وكان، براونينغ، قد حلق في مطلع نوفمبر الجاري فوق مرفأ مدينة برايتون على ارتفاع 500 متر بسرعة 136 كيلومترا في الساعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا