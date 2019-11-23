صاروخ "تسيركون" البحري فرط الصوتي قيد الاختبار

يشهد أحد ميادين التدريب التابع للأسطول الشمالي الروسي نهاية العام الجاري اختبارا آخر لصاروخ "تسيركون" البحري فرط الصوتي.

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وقال مصدر لوكالة "تاس" في المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي إن صاروخ "تسيركون" سيطلق من البحر الأبيض في شمال روسيا ويتم الآن تجهيز منصة بحرية خاصة يطلق منها الصاروخ.

يذكر أن اختبارات "تسيركون" بدأت العام الماضي. وأطلقت منذ ذلك الحين 10 صواريخ تدريبية اختبارية إلى أهداف تبعد عن منصة الإطلاق بضع مئات الكيلومترات.

وكان الرئيس الروسي قد أفاد في رسالة بعث بها في فبراير الماضي إلى الجمعية الفدرالية الروسية بأن سرعة الصاروخ تبلغ نحو 9 ماك ( ماك واحد يعادل سرعة الصوت). وأنه قادر على تدمير السفن والغواصات على بعد أكثر من ألف كيلومتر.

ويتوقع أن تحمل "تسيركون" على الغواصات المسلحة بمنصات بدلا من صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة.

كما يخطط لتزويد سفينة مقاومة الغواصات " المارشال شابوشنيكوف" وغواصة "إركوتسك" النووية بتلك الصواريخ الخطيرة التي يمكنها تدمير الأهداف البعيدة بدقائق معدودة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا