روسيا تعرض أحدث منظوماتها المضادة للدرونات في دبي

استعرضت شركة Avtomatika الروسية في معرض "دبي-2019" للطيران أحدث منظومة مضادة للدرونات المدنية والعسكرية.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن منظومة Rubej-Avtomatika الجديدة تتميز بأنها عملية وصغيرة الحجم، ويمكنها العمل في كافة الظروف الجوية، ونشرها على سطح أي مبني وتفعيلها لا يتطلب أكثر من 5 دقائق.

كما تتميز هذ المنظومة بأنها قادرة على اكتشاف الدرونات والسيطرة على حركتها ورصد إشاراتها دون أن تؤثر على عمل الأجهزة اللاسلكية أو أجهزة الاتصال المحيطة بها، ما يجعلها أداة ممتازة لحماية المنشآت والمواقع العسكرية والمطارات المدنية والعسكرية أيضا.

Sputnik Maxim blinov

واستعرضت روسيا في معرض دبي أيضا عددا من المعدات الأخرى المضادة للدرونات، كمنظومات Sapsan-Bekas، وkupol-pro وPishal-pro المزودة ببنادق إلكترونية سهلة الحمل بإمكانها رصد وشل حركة الطائرات المسيرة الصغيرة في أي مكان.

المصدر: روستيخ