"النمر" المصفح بمقوده الأيمن يلقى اهتماما في جنوب شرق آسيا

أثارت مدرعة "تيغر" (النمر) المزودة بالمقود الأيمن اهتماما ملفتا لدى وزراء الدفاع في بعض بلدان منطقة جنوب شرق آسيا.

وقد اطلع على النموذج المطور للمدرعة وزراء دفاع فيتنام ولاوس وميانمار وإندونيسيا وتايلاند وذلك في معرض Defense Security الذي يقام حاليا في بانكوك.

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وقال ناطق باسم شركة "في بي كا" الروسية إن وزراء الداخلية في بعض بلدان المنطقة اطلعوا كذلك على تلك المدرعة.

ولم تذكر وسائل الإعلام إلى حد الآن مواصفات النموذج المطور للمدرعة لأنه لا يزال قيد الاختبار. فيما كان النموذج المذكور قد عرض في منتدى الجيش – 2019 " العسكري حين أعلن أن مواصفات المدرعة الجديدة تم تطويرها آخذا بالحسبان خبرة استخدامها في الشرق الوسط.

وعلى سبيل المثال فقد أدخلت تعديلات من أجل صمودها أمام الألغام وقدرتها على تحمل انفجار عبوات ناسفة بقوة 6 كيلوغرامات من التروتيل. وبلغ وزن العربة 9 أطنان. وتتسع لـ8 أشخاص وبلغت سرعتها القصوى ما لا يقل عن 120 كيلومترا في الساعة. ويمكن أن تقطع مسافة 1000 كيلومتر دون أن تتزود بالوقود.

كما يمكن أن تزود بأسلحة مختلفة، بما في ذلك منصة "كورنيت" للصواريخ المضادة للدبابات ورشاش "أرباليت" الأوتوماتيكي المتحكم فيه عن بعد.

المصدر:روسيسكايا غازيتا