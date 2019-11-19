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لأول مرة.. روسيا تكشف في دبي عن رادار فضائي

العلوم والتكنولوجيا

لأول مرة.. روسيا تكشف في دبي عن رادار فضائي
Twitter.com
صورة أرشيفية
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كشفت روسيا في معرض "دبي - 2019" الدولي للطيران لأول مرة عن مجسم لرادار "سولا" القادر على اكتشاف الأقمار الصناعية وغيرها من الأهداف الفضائية المحلقة في مدار الأرض.

أفاد بذلك ناطق باسم شركة "ألماس – أنتاي" العسكرية الروسية، قائلا إن شركته تعرض في دبي إضافة إلى الرادار المذكور عددا من رادارات رصد الأجواء.

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ومن بين منتجات الشركة الأخرى التي تعرض في دبي مجسم لمنظومة "أنتاي – 2500" للصواريخ المضادة للجو ومركز القيادة التابع لها ورادار الرصد الدائري ومحطة توجيه الصواريخ ومنصة إطلاق الصواريخ.

أما منظومة "فيكينغ" متوسطة المدى للصواريخ المضادة للجو والتي كشفتها الشركة في المعرض فتتضمن مجسمات لمنصة إطلاق الصواريخ ذاتية الحركة ومركز القيادة ومحطة اكتشاف الأهداف.

وعرضت الشركة كذلك مجسمات لمنظومات صواريخ الدفاع الجوي قصيرة المدى مثل "تور – إم 2 إي"، "تور إم 2 كا"، تور إم 2 كا إم"، فضلا عن المنصات البحرية لتلك المنظومات.

يذكر أن أعمال معرض "دبي - 2019" الدولي للطيران تنتهي في 21 نوفمبر الجاري.

المصدر: زاشيشات روسيا

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