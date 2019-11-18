تسريب مواصفات جديدة عن حاملات المروحيات الروسية الواعدة

أفاد مصدر في صناعة السفن الروسية لوكالة "تاس" الروسية، بأن إزاحة حاملات المروحيات الروسية الواعدة المزمع بناؤها عام 2020 في القرم ستزيد كثيرا عما كان مخططا له سابقا.

وقال إن الإزاحة ستبلغ 25 ألف طن مقابل 15 ألفا حسب الخطة السابقة، بشرط ألا يقل طولها عن 220 مترا.

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وتم كشف مواصفات أخرى لحاملات المروحيات الروسية التي يمكن وصفها كذلك كسفن الإنزال الكبيرة حيث يمكن أن تحمل كل سفينة 20 مروحية ثقيلة. وعلى سبيل المقارنة فإن حاملة المروحيات "ميسترال" التي كانت روسيا تعتزم شراءها عام 2013 من فرنسا قادرة على حمل 16 مروحية ثقيلة فقط.

وستزود حاملات المروحيات الروسية بأقسام مخصصة لنقل زوارق الإنزال. وبمقدورها عند ذلك نقل 900 فرد من مشاة البحرية.

بينما لم تؤكد وزارة الدفاع الروسية إلى الآن تلك المواصفات الجديدة.

يذكر أن صفقة شراء حاملتي المروحيات "ميسترال" الفرنسية الصنع بين روسيا وفرنسا ألغيت لأسباب سياسية. وباعتهما الأخيرة إلى مصر.

المصدر: تاس