طورت الشركة الكندية "HyperStealth Biotechnology"، المتخصصة في إنتاج الأزياء العسكرية المموهة، مادة شفافة تكسر الأشعة وقادرة على إخفاء الأشياء وحتى الأشخاص.

والمنتج الجديد رخيص ولا يعمل بالطاقة، وبالإضافة إلى القدرة على إخفاء عدد كبير من الأشخاص، فهو قادر على العمل بشكل جيد في أي وسط بيئي وفي أي وقت من اليوم.

ويظهر مقطع فيديو مذهل نشرته الشركة الكندية، يوم 15 نوفمبر، كيفية عمل المنتج الجديد.

وصرح المدير التنفيذي للشركة، غاي كريمر، بأن معظم علماء الفيزياء يعتقدون أنه كان من المستحيل جعل الجسم غير مرئي حقا.

وأضاف أن "المنتج يعمل ليس فقط في الطيف المرئي بل في ظروف الأشعة تحت الحمراء والموجات القصيرة".

وأفاد بأنه "يأمل بأن يبدأ في أقل من عام في استخدام المنتج بشكل عملي".

المصدر: صيحفة "ديلي ميل" البريطانية + يوتيوب