مركبات من صبغة إسفنج البحر تقتل الخلايا السرطانية

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية، أن علماء الجامعة استخلصوا من صبغة إسفنج البحر مركبات جديدة تقتل خلايا بعض أنواع السرطان.

ووفقا للمكتب الإعلامي للجامعة، تمكن علماء الكيمياء في كلية العلوم الطبيعية من ابتكار طريقة جديدة لتركيب مشتقات fascaplisin-صبغة إسفنج البحر، حيث بفضل الطريقة الجديدة حصلوا على كمية جيدة لاستخدامها في بحوثهم.

وتجدر الإشارة إلى أن علماء الجامعة حصلوا على مركب "14 برومريتوليكولاتين، لأول مرة حيث يؤثر بشكل انتقائي على بكتيريا Pseudomonas Aeruginosa ، Pseudomonas aeruginosa ، المقاومة لأنواع كثيرة من المضادات الحيوية." كما أنه "يقتل خلايا سرطان الجلد (ميلانوما) وسرطان المستقيم والبروستاتا. وأن مركب 3، 10- ديبرومفاسكابليزين، قادر على استقلاب خلايا سرطان البروستاتا حتى عندما يكون تركيزه أقل بسبع مرات من المركبات المستخدمة لتدمير أغشية الخلايا".

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ويشير علماء الجامعة، إلى أنه يمكن استخدام هذا المركب انتقائيا للقضاء على الخلايا السرطانية دون أن يؤثر في الخلايا السليمة. ويقول مكسيم جيدكوف، الاستاذ المساعد في قسم الكيمياء العضوية، من السابق لأوانه الحديث عن ابتكار دواء جديد أساسه هذه المركبات، لأن العلماء يخططون للحصول على مشتقات جديدة من fascaplisin ومن ثم اختبارها على الفئران المخبرية.

ويذكر أن أول استخلاص لـ fascaplisin من إسفنج البحر كان عام 1988 ومنذ ذلك الحين يخضع للدراسة واتضح أنه مضاد لبعض أنواع السرطان والبكتيريا والفيروسات، وفي نفس الوقت هو سام للخلايا السليمة، لذلك يحدد استخدامه.

المصدر: نوفوستي