فيديو علمي يكشف ما يطهر الدماغ من السموم أثناء النوم!

أنتج علماء الأعصاب مقطع فيديو مذهلا يكشف عن عملية حيوية هامة تحدث في الدماغ أثناء النوم.

وتُظهر الموجات كيفية تدفق السائل المخي الشوكي (CSF) عبر أدمغتنا، حيث أظهرت الدراسة الأخيرة نابضا إيقاعيا أثناء النوم، يساهم في إزالة السموم التي يجب ألا تتراكم داخل الدماغ.

ويقول فريق البحث إن النتائج يمكن أن تساعد في دراسة الاضطرابات العصبية والنفسية المختلفة، وخاصة تلك المرتبطة بأنماط النوم المضطربة.

وتقول عالمة الأعصاب لورا لويس، من جامعة بوسطن: "لقد عرفنا لفترة من الوقت وجود هذه الموجات الكهربائية للنشاط في الخلايا العصبية. ولكننا قبل الآن، لم ندرك أن هناك بالفعل موجات في CSF أيضا".

وأشارت دراسات سابقة إلى أن CSF مهم لإزالة السموم في المخ، ولكن حتى الآن لم يعرف العلماء بهذا الإجراء النبضي، أو لم يتمكنوا من ملاحظته.

ولأغراض الدراسة، خضع 13 شخصا تتراوح أعمارهم بين 23 و 33، للمراقبة أثناء النوم باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.

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وبالمقارنة مع نشاط الدماغ البطيء (والذي يحدث جزئيا لتثبيت الذكريات)، وانخفاض تدفق الدم الذي يحدث أثناء نومنا، يبدو أن موجات CSF هذه تساعد على التخلص من البروتينات غير الضرورية.

ومع انخفاض وتيرة موجة الدماغ البطيئة مع تقدمنا ​​في العمر، يمكن أن تساعد الدراسة الجديدة في إجراء بحوث حول المشكلات العادية المرتبطة بالعمر، إلى جانب اضطرابات معينة.

ويشير إنجاز العلماء أيضا إلى أنه من الممكن الآن معرفة ما إذا كان شخص ما ينام جيدا أم لا، من خلال تحليل أنماط CSF في فحص الدماغ.

ونُشرت الدراسة في مجلة "العلوم".

المصدر: ساينس ألرت