اكتشاف "آخر" زينة للنياندرتال

يجب الاعتراف أن كلمة "نياندرتال" ترتبط لدى الكثير من البشر بالجهل. ولكن أثبت الباحثون أن شعوب النياندرتال تعلموا إشعال النار وصنع أدوات تستخدم حتى في يومنا هذا.

واكتشف فريق من علماء الآثار في كهف "كوفا فوردادا" في إسبانيا، ما يدل على أن النياندرتال صنعوا المجوهرات والحلي قبل 40 ألف سنة.

فقد عثر علماء الآثار داخل هذا الكهف على عظام طيور من نوع العقاب الملكي الشرقي، وهو من الطيور الجارحة، حيث اكتشف العلماء علامات مختلفة على عظام أرجل هذه الطيور. يعتقد العلماء أن "الصائغ" أراد فصل المخلب عن الرجل وصنع قلادة منها.

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ويذكر أن علماء الآثار سبق أن عثروا على مثل هذه المنتجات التي يعود تاريخها إلى 130-42 ألف سنة، حيث كانت مخالب الطيور تعتبر العنصر الرئيس في صنع المجوهرات حينها.

Universtat DE Barcelona/Antonio Rodriguez-Hidalgo

ولكن الأشياء التي عثر عليها علماء الآثار في الكهف المذكور تختلف عن سابقتها، أولا، عمرها زهاء 39 ألف سنة. أي يمكن اعتبارها "معاصرة"، صنعها إنسان نياندرتال. ثانيا، لم يسبق لعلماء الآثار أن اكتشفوا في شبه جزيرة إيبيريا، ما يدل على صنع إنسان نياندرتال لمثل هذه الأشياء.

ومع ذلك، ليس بمقدور العلماء والمتخصصين القول ماذا كانت هذه المجوهرات تعني لإنسان نياندرتال. فقد تكون للتعرف على هوية حاملها أو إلى المجموعة التي ينتمي اليها.

النص الكامل لنتائج هذا الاكتشاف منشور في مجلة ScienceAdvances

المصدر: فيستي. رو