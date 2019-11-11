ناسا تعرض طائرتها الكهربائية

استعرضت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في صحراء كاليفورنيا مؤخرا نسخة اختبارية من طائرة X-57 Maxwell العاملة بالطاقة الكهربائية.

ويقول الخبراء في الوكالة إن طائرتهم الجديدة المقتبسة من طائرة Tecnam P2006T الإيطالية الخفيفة ستحصل على 14 محركا كهربائيا وبطاريات عاملة بالليثيوم، ومن المفترض أن تقلع في أولى رحلاتها الاختبارية بعد عام تقريبا.

وأشار مدير مشروع "أرمسترونغ" لأبحاث الطيران في ناسا، برنت كوبلي، إلى أن الطائرة التي بدأ العمل على تطويرها عام 2015 ما تزال تخضع لتعديلات وتحسينات لزيادة كفاءة بطارياتها، وتحسين قدرتها على العمل، وأكد أنها ستزود بـ 6 محركات كهربائية صغيرة مثبتة على جسم كل جناح، ومحركين كهربائيين كبيرين عند أطراف الأجنحة.

وستساعد هذه الطريقة في توزيع المحركات على استبدال المحركات الصغيرة بسهولة عند تعرضها للتلف أو المشكلات، وستضمن تحليق الطائرة في حال توقف أحدها.

واستعرضت ناسا أيضا جهاز محاكاة طورته خصيصا لتدريب الطيارين على قيادة هذه الطائرة وتشغيل تقنياتها.

المصدر: وكالات