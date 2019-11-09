بنك روسي يكشف عن حاسوب إلكتروني خارق

كشف بنك "سبيربنك" الروسي يوم 7 نوفمبرعن أقوى حاسوب إلكتروني في روسيا وأطلق عليه اسم أول وكيل للبنك، نيقولاي كريستوفاري.

وتم تصنيع الحاسوب في شركة SberCloud بصفتها فرعا لـ"سبيربنك".

إقرأ المزيد

Christofari هو مجمع للحواسيب الإلكترونية بمقدوره إجراء حسابات معقدة وسريعة ومعالجة كميات هائلة من البيانات. وقد بلغت إنتاجيته 6.7 بيتافلوبس، مع العلم أن بيتافلوبس هي وحدة قياس سرعة إجراء العمليات في الثانية.

وعلى سبيل المقارنة فإن أسرع حاسوب إلكتروني روسي من طراز "لومونوسوف-2" لا تتجاوز سرعته 1.85 بيتافلوبس.

ومن مميزات حاسوب Christofari توزيع غالبية موارده في السحابة.

وقال رئيس قسم التكنولوجيات في بنك "سبيربنك"، دافيد رافالوفسكي، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن قدرات الحاسوب يمكن أن تستفيد منها شركات صغيرة وكبيرة ومؤسسات حكومية على حد سواء دون أن تطور بنيتها التحتية المعلوماتية، وتكلف خبراء ليقوموا بصيانتها مدفوعة الأجر، وأضاف أن الحاسوب الخارق متاح للمستخدمين بدءا من 12 ديسمبر المقبل.

المصدر: تاس