إيطاليا تطور مروحيات مسيرة متعددة الاستخدامات

كشفت شركة Leonardo-Finmeccanica الإيطالية منذ مدة عن مشروع طائرة مروحية موجهة مخصصة للمهام العسكرية والمدنية.

وجاءت مروحية Aw Hero المسيرة بهيكل متوسط الحجم بوزن 205 كلغ، وقدرة على التحليق في مختلف الظروف الجوية والمناخية لنقل حمولات تصل إلى 15 كلغ، فضلا عن قدرتهاعلى الطيران لمدة 6 ساعات متواصلة.

topwar.ru

ويشير الخبراء إلى أن هذه الطائرة المطورة عن مروحية SD-150 Hero ستصبح إحدى أهم التقنيات المستخدمة في المجالات العسكرية والمدنية، فهي قادرة على نقل الحمولات والبضائع لمناطق بعيدة، كما يمكنها إيصال المعدات واللوازم الطبية ولوازم الإنقاذ إلى ميادين المعارك أو الأماكن المتضررة من الكوارث الطبيعية والمناخية.

ومن الممكن الاعتماد على هذه الطائرة لمراقبة الغابات والغطاء النباتي والمسطحات المائية، أو استخدامها من قبل شركات الطاقة لمراقبة أنابيب النفط والغاز في المناطق النائية والصحاري والسهول الواسعة.

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وزودت الشركة المصنعة هذه المروحية بمعدات لاسلكية متطورة تضمن اتصالها المباشر مع الأرض على مسافات كبيرة، كما أرفقتها برادار من نوع Gabbiano TS Ultra Light، وكاميرات مراقبة بصرية وكاميرات تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، ما يمكنها من العمل كطائرة مراقبة واستطلاع في المعارك.

ومن الممكن أن تدخل بعض التعديلات على هذه الطائرة لتزويدها بنقاط حاملة للقنابل والصواريخ الموجهة لتتحول إلى طائرة مقاتلة تستخدمها الجيوش.

المصدر: topwar.