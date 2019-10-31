اختتام تجارب صاروخ "سارمات" الاستراتيجي الروسي

يعتزم الجيش الروسي أن يبدأ مطلع العام المقبل مرحلة ختامية لاختبار صاروخ "سارمات" الاستراتيجي الحديث.

ويخطط بداية لإطلاق صاروخين يحملان مجسما للرأس القتالية من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية العسكرية نحو ميدان "كورا" التدريبي في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وقالت صحيفة "فيدوموستي" الروسية نقلا عن مصدر لها في وزارة الدفاع الروسية إنه يخطط لإطلاق 5 صواريخ، سيطلق أحدها من منصة واقعة بإقليم كراسنويارسك بشرق سيبيريا وذلك لأول مرة منذ عام 1987.

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يذكر أن المرحلة الحالية لاختبارات صاروخ "سارمات" تعتبر مرحلة ختامية. وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في فبراير الماضي بأن التحضيرات لإنتاج صاروخ "سارمات" الاستراتيجي على دفعات قد بدأت. وأكد مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، في يونيو الماضي أن التحضيرات لإنتاج الصاروخ الصناعي تجري حسب الجدول الزمني المقرر.

جدير بالذكر أن "سارمات" هو صاروخ استراتيجي للجيل الجديد يطلق من منصات ثابتة ومن شأنه أن يحل محل صاروخ "فويفودا" الثقيل السوفيتي الصنع.

ومن ميزات الصاروخ الحامل 10 رؤوس قتالية قدرته على اجتياز أي درع صاروخية. وتحلق كل رأس قتالية بمسار خاص بها يصعب التنبؤ به.

المصدر: روسيسكايا غازيتا