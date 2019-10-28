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كشف محتوى مومياء مصرية  قديمة

العلوم والتكنولوجيا

كشف محتوى مومياء مصرية  قديمة
Rennes Museum of Fine Arts
مومياء القطة
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درس علماء المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الأثرية الوقائية، مومياء القطة المصرية القديمة واكتشفوا ما بداخلها بواسطة الأشعة السينية.

وتفيد صحيفة Le Figaro، بأنه استنادا إلى الصور الشعاعية تمكن العلماء من تصميم مجسم ثلاثي الأبعاد للمومياء التي عمرها 2500 سنة، بعد ذلك درست النماذج بواسطة تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز.

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واتضح للعلماء أن في داخل المومياء رفات عدة قطط، حيث شاهدوا بداخلها ثلاثة ذيول وخمس أرجل خلفية، وقطعة مكورة من النسيج مكان جمجمة إحدى القطط.

وكانت وزارة شؤون الآثار المصرية قد أعلنت في 15 أكتوبر عن العثور على 20 تابوتا خشبيا سليما في الأقصر يعتقد أن بداخلها مومياوات.

المصدر: لينتا. رو

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