بعثة الأسطول الشمالي الروسي تكتشف 5 جزر جديدة في منطقة القطب الشمالي

عقد قائد الأسطول البحري الروسي اللواء، ألكسندر مويسييف، في 22 أكتوبر مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن البعثة العلمية للأسطول الشمالي الروسي اكتشفت 5 جزر جديدة في المحيط المتجمد الشمالي.

وقال اللواء البحري إن من مميزات البعثة العلمية الحالية مشاركة فريق خبراء التوثيق السينمائي فيها إلى جانب سفينة "ألتاي" التابعة للأسطول وفريق العلماء من الجمعية الجغرافية الروسية.ومحمية "القطب الشمالي الروسي.

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وشكل البحارة الروس من القاعدة البحرية الروسية في جزيرة أرض ألكسندر، حسب اللواء البحري، أساسا للبعثة العلمية.

وسارت البعثة في المسار نفسه الذي سار فيه عام 1897 الباحث البريطاني، فريدريك جاكسون، متوجها نحو جزيرة أرض ألكسندر. وعلاوة على ذلك فإن البعثة العلمية درست ما تبقى من محطة الأرصاد الجوية والمستودعات الألمانية في جزيرة أرض ألكسندر إبان الحرب العالمية الثانية.

وانطلقت البعثة يوم 15 أغسطس الماضي من ميناء سيفيرومورسك الروسي على متن سفينة "ألتاي" التابعة للأسطول الشمالي لتعود إليه يوم 27 سبتمبر الماضي.

وقطعت السفينة مسافة 4.5 ألف كيلومتر حيث قامت بالمسح الطوبوغرافي لقعر بحار المنطقة.

وأشار اللواء البحري إلى المهام التي قامت البعثة العلمية بأدائها. ومن بينها تدقيق العمق الأقصى لبحر بارنتس وتدقيق إحداثيات حدود روسيا الشمالية وحدود منطقتها الاقتصادية.

وقال إن البعثة استطاعت اكتشاف 5 جزر جديدة ظهرت في خليج ويزا بالقرب من الجزيرة الشمالية لأرخبيل نوفايا زيمليا( الأرض الجديدة).

ومن ناحية أخرى فإن البعثة أكدت استمرار عملية اختفاء جزيرة يفا – ليف وانتهاء اختفاء شبه الجزيرة التابعة لها.

وفي ختام المؤتمر الصحفي أعلن اللواء البحري أن البعثة العلمية أقامت فعالية وطنية حين وضعت 3 أعلام للاتحاد الروسي في أقصى نقطة شمال القارة الأوراسية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية