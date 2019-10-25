نموذج مرعب لشكل موظفي المكاتب المتوقع بعد 20 سنة (صور)

يتعرض موظفو المكاتب لمشكلات صحية محتملة تشمل آلام الظهر وضعف النظر، بالإضافة للإجهاد والتوتر والصداع.

والآن، كشف خبراء الصحة عن الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه موظفو المكاتب خلال 20 عاما فقط، في حال لم يجر إجراء أي تغييرات في بيئات العمل.

Terrifying model shows how office workers could look in just 20 years https://t.co/Gq6YxjnX1Jpic.twitter.com/blEmb9dOex — Mirror Tech (@MirrorTech) October 24, 2019

وصمم الخبراء نموذجا بالحجم الطبيعي باسم "إيما"، لإظهار شكل موظفي المكاتب في المستقبل.

Hunched, swollen and with bulging varicose veins: Scientists create grotesque model of how office workers could look in 20 years’ time thanks to hours at their desks https://t.co/rSVnodYIwk — Ryan (@RyanJacobs105) October 24, 2019

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ويبين النموذج كيف أن "إيما" تعاني من عدة مشكلات صحية، بما في ذلك تحدب الظهر (بسبب الجلوس لساعات في وضع سيء) والدوالي واحمرار وجفاف العينين، بسبب التحديق لساعات طويلة في شاشات الكمبيوتر، وغيرها من الحالات غير الصحية.

وصُمم نموذج "إيما" في أعقاب تقرير أطلق عليه "زميل العمل في المستقبل"، والذي كشف أن أكثر من 90٪ من موظفي المكاتب في المملكة المتحدة، الذين يعانون من مشكلات صحية متعلقة بالعمل، يواجهون صعوبة أكبر في أداء وظائفهم.

وقال وليام هيغام، معد التقرير: "تبين أن أصحاب العمل والموظفين بحاجة حقا إلى معالجة مشكلة ضعف الصحة في مكان العمل. ما لم نجر تغييرات جذرية في حياتنا العملية، مثل التحرك أكثر، أو معالجة وضعنا في مكاتبنا، أو أخذ فترات راحة منتظمة للمشي، فإن مكاتبنا ستجعلنا مرضى للغاية".

كما أشار أيضا إلى أن مشكلات الرؤية وزيادة الوزن والصداع المستمر والصداع النصفي، كانت أهم الحالات غير الصحية التي يشعر الموظفون بالقلق حولها في المملكة المتحدة.

المصدر: ميرور