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صور جديدة تكشف عن تصدعات ضخمة في أنتاركتيكا

العلوم والتكنولوجيا

صور جديدة تكشف عن تصدعات ضخمة في أنتاركتيكا
Gettyimages.ru Michael Leggero
أنتاركتيكا
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تُظهر صور جديدة التقطتها أقمار Copernicus Sentinel التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) اثنين من التصدعات الجديدة الرئيسية في صفيحة جليدية غرب أنتاركتيكا.

صور جديدة تكشف عن تصدعات ضخمة في أنتاركتيكا
ESA

وظهرت التصدعات على Pine Island Glacier، وهو جزء من الغطاء الجليدي في غرب أنتاركتيكا، الذي يتعرض للانهيار السريع مسببا تزايد انحدار الجليد باتجاه المحيط على مدى السنوات الـ 25 الماضية.

صور جديدة تكشف عن تصدعات ضخمة في أنتاركتيكا
ESA
صور جديدة تكشف عن تصدعات ضخمة في أنتاركتيكا
ESA
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ويتوقع العلماء أن تؤدي الشقوق أو التصدعات، التي يصل طولها إلى أكثر من 20 كم، إلى إنشاء كتلة جليدية هائلة جديدة.

وكشف تقرير صادر عن وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ، أن أحدث الشقوق المرصودة ظهر بعد الانهيار الجليدي عام 2018، ما شكل كتلة جليدية هائلة تسمى B-46.

وتساهم كل من Pine Island وThwaites Glacier في ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو ملم واحد في العقد، حيث تسارع تدفق الجليد إلى البحر في السنوات الأخيرة، وفقا لأبحاث وكالة ناسا.

المصدر: ديلي ميل

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