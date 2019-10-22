تركيب لحم في المختبر يشبه الطبيعي شكلا ومذاقا

تمكن علماء جامعة هارفرد الأمريكية من إنماء لحم في المختبر مشابه للحم الطبيعي، من خلايا عضلية حيوانية مع جيلاتين غذائي. يحتوي على بنية عضلية ، ليس فقط بمذاقه، بل وبنيته العضلية.

تفيد مجلة npj Science of Food ، بأن لحوم الحيوانات تتكون من أنسجة دهنية وعضلية. وتعطي ألياف الأنسجة العضلية للحم الصورة المميزة التي نراها بوضوح عند تقطيعه.

وقد استطاع علماء جامعة هارفرد إنماء خلايا عضلية للحيوانات (أرنب وبقرة) والخروج بلحم يحتوي على بنية تشبه بنية اللحم الطبيعي حتى عند فحصها بالمجهر. وهذا يعني أن العلماء تمكنوا من إنتاج مادة صناعية من خلايا حيوانية طبيعية، وليس "لحما نباتيا" من مكونات نباتية.

وقد استخدم العلماء في هذا العمل مادة متوفرة، يمكن تناولها، كما يمكن أن تستخرج منها ألياف دقيقة تربط الخلايا العضلية النامية. هذه المادة كانت الجيلاتين، الذي يمكن تناوله، والحصول منه على ألياف مجهرية بالطرق المعروفة.

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وتقول البروفيسورة كيث باركر رئيسة الفريق العلمي، "كل ما نعرفه عن بنية الأعضاء والأنسجة للطب التجديدي ينطبق على الغذاء: نفس ركائز البناء (الخلايا والبنى) ، ونفس قواعد البناء" وأضافت "هذه هي محاولتنا الأولى في تطبيق مبادئ التصميم الهندسي للتصنيع القابل للتطوير لإنتاج المواد الغذائية".

كما قارن العلماء الكثافة والخواص الميكانيكية للحم الذي أنتجوه في المختبر مع خواص لحم البقر والخنازير والأرانب، واتضح لهم أنه أقل كثافة وأليافا. لذلك قرروا الاستمرار في عملهم من أجل التوصل إلى إنتاج لحم مشابه للحم الطبيعي على أن يكون سعره مقبولا وألا يتطلب إنتاجه ذبح الحيوانات.

المصدر: نوفوستي