الولايات المتحدة تضع أول ليزر قتالي على متن سفينتها العسكرية

أفاد موقع "Drive" الأمريكي بنية الولايات المتحدة وضع أول ليزر قتالي على متن سفينة "USS Portland" في المستقبل القريب.

ودقق الموقع أنه قد تم إيصال الليزر إلى قاعدة عسكرية في مدينة سان دييغو.

وأضاف أن الليزر القتالي المذكور أنتجته شركة " Northman Grumman" التي فازت بعقد لإنتاج هذا الليزر عام 2015.

وتابع أن قوة الشعاع ستبلغ 150 كيلو واطا، الأمر الذي سيسمح له بإصابة السفن الصغيرة والطائرات المسيرة.

ومن المتوقع أن تجري تجربة الليزر في نهاية عام 2019 المالي، لكنه لا يستبعد تأجيل هذا الموعد.

وأفادت وسائل إعلام في أبريل عام 2018 بتدشين سفينة "USS Portland" لتصبح سفينة الإنزال الـ11 من نوع "سان أنطونيو". وتعد هذه السفينة متخصصة لنقل ودعم وحدة تضم أكثر من 800 عسكري من مشاة البحرية. وإضافة إلى ذلك قد تستخدم لإعادة إعمار سفن الإنزال الأخرى والمركبات البرمائية وهي القادرة على حمل المروحيات.

المصدر: نوفوستي