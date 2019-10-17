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إنجاز بناء أوتوستراد جديد يربط موسكو ببطرسبورغ

العلوم والتكنولوجيا

إنجاز بناء أوتوستراد جديد يربط موسكو ببطرسبورغ
Sputnik Ilia Pitalev
صورة أرشيفية
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سينجز بناء أوتوستراد موسكو – بطرسبورغ الخاص بحلول 15 نوفمبر القادم.

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صرح بذلك نائب وزير الإنشاء الروسي،  إينوكينتي ألافينوف، في حديث أدلى به في 16 أكتوبر للصحفيين.

وقال" نتوقع أن يكون طريق موسكو – بطرسبورغ الجديد جاهزا من ناحية إنشائية بحلول 15 نوفمبر المقبل. لكن السيارات لن تسير فيه إلا نهاية نوفمبر لأن هناك مستندات يجب إعدادها بعد إتمام عملية إنشاء الطريق".

وكانت وزارة النقل قد أفادت في وقت سابق بأن كلفة السير في الأوتوستراد الخاص من موسكو إلى بطرسبورغ سيبلغ ألفي روبل (ما يعادل نحو 33 دولارا).

أما مندوب الرئيس الروسي لشؤون البيئة والنقل، سيرغي إيفانوف، فقال في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية بأن كلفة السير في الطريق الخاص، آخذا بالحسبان سعر البنزين، سيبلغ 3 آلاف روبل أو 3.5 ألف روبل (نحو 50 دولارا).

المصدر: تاس

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