الجزر المكتشفة في القطب الشمالي قد تبين ولادة الحياة على الأرض

أكدت بعثة الأسطول الشمالي الروسي إلى القطب الشمالي وجود خمس جزر في خليج فيز بنوفيا زيمليا (الأرض الجديدة)، التي قد تكشف ولادة الحياة على الأرض.

وقال العقيد البحري أليكسي كورنيس، رئيس قسم الخدمات الهيدروليكية في الأسطول الشمالي الروسي، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، "اكتشفت البعثة خمس جزر في خليج فيز في نوفايا زيمليا، اثنتين منها صغيرة جدا 30x30 مترا. من الصعب حاليا الحكم على مدى أهميتها ومدى بقائها. لأن هذه الجزر تكونت من قطع المواد التي يجرفها الجليد عند ذوبانه".

وأضاف، لقد أشار خبير مدني كان ضمن البعثة، إلى أن هذه الجزر قد تختفي خلال عشر سنوات. ولكني اعتقد أنها ستبقى أطول من هذه المدة، لأن الخليج "منطقة محمية".

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وقال، "سيكون مفيدا إذا تمكن شخص ما من مراقبة كيف "تعيش" هذه الجزر، لأنه على أساس هذه الدراسات يمكن استنتاج كيفية ولادة الحياة على الأرض".

ووفقا له، الجزر الجديدة ظهرت عام 2014 بعد ذوبان الجليد، "لقد راقبت العملية، حيث تظهر في البداية النباتات البحرية، وعلى بعض أجزائها تتكون طبقة الدبال، وتظهر الطيور، وتبدأ عملية نقل النباتات، وعثرنا هناك على رفات فقمة قتلها دب".

المصدر: نوفوستي