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الجنود الروس يشاركون في إزالة النفايات من القطب الشمالي

العلوم والتكنولوجيا

الجنود الروس يشاركون في إزالة النفايات من القطب الشمالي
Sputnik Ramil Sitdikov
صورة أرشيفية
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قام خبراء البيئة في القوات المسلحة الروسية عام 2019 بجمع 1.5 طن من النفايات المعدنية ونقلوها إلى المستودعات العسكرية.

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ويضم الفصيل البيئي التابع لقيادة الجيش الروسي المشارك في تلك العملية 30 فردا نفذوا العام الجاري عملية تطهير منطقة القطب الشمالي من النفايات في مدينة نوريلسك الروسية. وذلك باستخدام 10 قطع من المعدات العسكرية الهندسية،  بما فيها الجرارات والرافعات ومكبس النفايات.

يذكر أن عملية تطهير المنطقة من النفايات تنفذ في إطار البرنامج الفدرالي الروسي لأعوام 2014 – 2025 بعنوان "إزالة الأضرار البيئية التي ألحقت بمنطقة القطب الشمالي".

وانطلق تحقيق البرنامج عام 2015 بجمع النفايات في جزر نوفايا زيمليا، كوتيلني، فرانغل حيث تشكل النفايات المعدنية الحصة الأكبر من كافة النفايات.

المصدر: زاشيشات روسيا

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