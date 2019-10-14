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اكتشاف في بومبي يصوّر قتالا وحشيا لمعركة دامية

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف في بومبي يصوّر قتالا وحشيا لمعركة دامية
Gettyimages.ru Daniel Schild / EyeEm
بومبي، إيطاليا
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اكتُشفت لوحة جدارية محفوظة جيدا في مدينة بومبي بإيطاليا، تصور مصارعا يقف "منتصرا" على خصمه في معركة دامية.

ويعتقد علماء الآثار أنها عُلّقت في قبو بحانة يوما ما، يرتادها المتوحشون المقاتلون.

ويبدو أن اللوحة الجدارية المكتشفة احتفظت بألوانها الذهبية والزرقاء والحمراء الزاهية، وهي تصور مشهدا دمويا في معركة انتصر فيها رجل واحد فقط.

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ويقف مقاتل Murmillo وهو يرتدي خوذة واسعة عريضة الحواف، وويمسك درعا مستطيلا كبيرا في يد ويمتشق سيفا في اليد الأخرى.

ويعد هذا الاكتشاف من بين العديد من الأعمال التي أجريت في المنطقة، خلال مشروع Great Pompei، الذي أطلق للحفاظ على المدينة بينما يستكشف علماء الآثار أسرارها.

ودُفنت بومبي تحت الرماد البركاني عندما ثار بركان "فيزوف" في عام 79 ميلادي، ما جعل المدينة الرومانية واحدة من أكثر المواقع الأثرية زيارة في العالم، كما تعد تلك المدينة الواقعة في جنوب إيطاليا، ثاني أكثر المواقع السياحية زيارة في البلاد.

المصدر: ديلي ميل

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