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باحثون يكشفون عن تغير واضح في جبل "مونت بلانك" خلال قرن (صورة)

العلوم والتكنولوجيا

باحثون يكشفون عن تغير واضح في جبل
Reuters
مونت بلانك
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كشفت صور جوية عن كمية الجليد الذي فقده جبل "مونت بلانك" (أعلى قمة في سلسلة الألب)، خلال المائة عام الماضية.

وأعاد باحثون إنشاء صورة مماثلة لأخرى التُقطت في عام 1919، تُظهر الجزء العلوي من الجبل وتسلط الضوء على تأثير التغير المناخي، حيث تقلصت بقع الجليد الأبيض بشكل واضح لتظهر الآن كأرض جرداء.

وقال فريق البحث الذي يقف وراء إطلاق الصورة، إنه ما لم يُتخذ أي إجراء لإبطاء التغير المناخي، فقد تُظهر صورة عام 2119 اختفاء الجليد تماما.

وقال الدكتور كيران باكستر، من جامعة "دندي" في إسكتلندا: "كان حجم خسارة الجليد واضحا فور وصولنا إلى الارتفاع المحدد، وكانت تجربة رائعة ومذهلة، خاصة مع العلم أن الذوبان تسارع بشكل كبير في العقود القليلة الماضية".

وتعيد الصورة المأخوذة من الإحداثيات الدقيقة نفسها، اللقطات التي أخذها الطيار السويسري والمصور، والتر ميتلهولزر، قبل قرن. وعلى الرغم من أن الصورة مميزة باللونين الأبيض والأسود، إلا أن الفرق واضح.

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واستخدم الدكتور باكستر خرائط الكمبيوتر وتخطيطات الجبال، للوصول إلى المكان الذي التقط منه ميتلهولزر صورته. ثم أطلق فريق البحث طائرة هليكوبتر لزيارة الموقع وإعادة التقاط الصورة بأنفسهم.

وتُظهر الصورة الأنهار الجليدية المسماة Argentiere وMont Blanc Bossons وMer de Glace، حيث كشف التغير في التظليل على أسطحها عن مقدار الجليد المفقود منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.

ولحسن الحظ، سمح الطقس الصافي بالتقاط الصور الجوية المكررة في الذكرى المئوية الأصلية.

المصدر: ديلي ميل

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