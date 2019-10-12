الصين تصنع نموذج "صحن قتالي طائر"

قدمت الصين في معرض "تشاينا هليكوبتر 2019 الدولي" الذي افتتح يوم 10 أكتوبر 2019 في مدينة تيانجين، عن نموذج لجهاز طائر مدور، يشبه الصحن الطائر.

وتفيد صحيفة The Drive، بأن قطر الدوار الرئيسي لهذا الجهاز الطائر المستخدم للإقلاع العمودي يبلغ خمسة أمتار، ويحتمل أن الجهاز يتسع لشخصين فقط.

وتشكك الصحيفة بمستقبل واعد لهذا الجهاز الطائر الذي بعض إمكانياته تتشابه بإمكانيات المروحيات القتالية الحالية.

إقرأ المزيد

وفقا لما نشره مستخدم Alert 5 في شبكة "توتير" في وصفه لهذا "الصحن الطائر"، الذي يحلق بسرعة تصل إلى 650 كيلومترا في الساعة.

المصدر: لينتا. رو