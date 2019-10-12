 
مباشر

الصين تصنع نموذج "صحن قتالي طائر"

العلوم والتكنولوجيا

الصين تصنع نموذج
Globallookpress Whitehotpix/ZUMAPRESS.com
نموذج صحن طائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mito

قدمت الصين في معرض "تشاينا هليكوبتر 2019 الدولي" الذي افتتح يوم 10 أكتوبر 2019 في مدينة تيانجين، عن نموذج لجهاز طائر مدور، يشبه الصحن الطائر.

وتفيد صحيفة The Drive، بأن قطر الدوار الرئيسي لهذا الجهاز الطائر المستخدم للإقلاع العمودي يبلغ خمسة أمتار، ويحتمل أن الجهاز يتسع لشخصين فقط.

وتشكك الصحيفة بمستقبل واعد لهذا الجهاز الطائر الذي بعض إمكانياته تتشابه بإمكانيات المروحيات القتالية الحالية.

إقرأ المزيد
مهندس روماني يصمم
مهندس روماني يصمم "صحنا طائرا" مثيرا للجدل

وفقا لما نشره مستخدم Alert 5 في شبكة "توتير" في وصفه لهذا "الصحن الطائر"، الذي يحلق بسرعة تصل إلى 650 كيلومترا في الساعة.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الفلبين.. مباركة الحيوانات الأليفة بالماء المقدس في الكنيسة