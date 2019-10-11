معلومات جديدة عن غواصة روسية صغيرة صامتة

لا يزال الخبراء الأمريكيون يدرسون إمكانات غواصة روسية صغيرة تم تصميمها على أساس تطوير غواصة "بيرانيا" السوفيتية صغيرة الحجم.

وقالت صحيفة The Natonal Interest الأمريكية إن مكتب "مالاخيت" الروسي للتصاميم قرر تصنيع نسخة مطورة من غواصتها "بيرانيا" من مشروع 865. وزود المكتب غواصته الجديدة بمحرك حديث مستقل عن الهواء الخارجي يعمل بالتربين الغازي، ما مكّنها من أن تقطع مسافة 1200 ميل بحري تحت الماء وتغوص إلى عمق 300 متر وتبقى تحت الماء لمدة 30 يوما دون أن تطفو.

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أما مكتب "روبين" الروسي للتصاميم فاقترح، حسب الصحيفة، محركا آخر يعمل ببطارية ليتيوم أيونية.

فيما يرى الخبير العسكري الأمريكي أن نقطة ضعف المحرك تكمن في استطاعة صغيرة يولدها لا تفوق 400 حصان (300 كيلوواط)، مع العلم أن قدرة محركات الغواصة النووية تبلغ 20 ألف كيلوواط.

من ناحية أخرى فإن استخدام بطاريات الليتيوم الأيونية تجعل الغواصة صامتة تماما لا يمكن اكتشافها برادارات مائية حديثة.

وأشار خبير أمريكي نشر مقالا بهذا الشأن في الصحيفة إلى أن طول الغواصة الجديدة بلغ 66.5 متر، ما يشكل نصف طول الغواصة الأمريكية من مشروع "فرجينيا"، مضيفا أن عرضها 5 أمتار وغطسها نحو 5 أمتار. وأوضح أنه يمكن استخدام الغواصة لتنفيذ عمليات سرية خاصة حيث تنقل مجموعة من الضفادع البشرية إلى منطقة ما وتغادرها دون أن تنكشف.

فيما نقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية عن ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية قوله إن الوزارة تتمنى أن تجمع الغواصة الجديدة بين قوة الغواصات النووية وتخفي الغواصات الكلاسيكية عن الرادارات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا