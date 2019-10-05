تشغيل مفاعليْن نوويين لدى أقوى كاسحة جليد في العالم

أعلن ناطق باسم شركة "روس آتوم" الروسية الذرية أنه تم تشغيل المفاعليْن في كاسحة الجليد الروسية "أركتيكا" بصفتها أقوى كاسحة جليد نووية في العالم.

وأوضح أنه بدأ التفاعل النووي المتسلسل بحده الأدنى من القدرة الكافية للسيطرة عليه داخل المفاعليْن النووييْن.

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والمرحلة الأخرى، حسب الناطق" هي اختبار المفاعليْن والتأكد من جاهزيتهما التامة، ثم جعلهما يعملان بقدرتهما العادية التي تعادل 175 ميغاواط للمفاعليْن.

يذكر أن كاسحة الجليد النووية "أركتيكا" تم تصنيعها بناء على طلب شركة "روس آتوم" الذرية الروسية في مصنع "بالتيسك" ببطرسبورغ . ويتوقع أن تسلم كاسحة الجليد للشركة عام 2020. وهي أول كاسحة جليد في أسرة كاسحات الجليد النووية من مشروع " أل كا – 60 يا" التي تعد الأقوى في العالم.

ولا تزال كاسحتا الجليد "سيبيريا" و"الأورال" قيد البناء في مصنع "بالتيسك". وكانت شركة "روس آتوم" قد وقعت مع المصنع اتفاقية بناء كاسحتي جليد نوويتين أخرييْن.

يذكر أن طول كاسحة الجليد بلغ 173.3 متر، وعرضها 34 مترا، وإزاحتها 33.5 ألف طن. وبمقدورها أن تكسر الجليد بسماكة 3 أمتار. والغاية منها ضمان الملاحة البحرية وتمرير ناقلات النفط والغاز المسال من البحار الشمالية الروسية إلى أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المصدر: نوفوستي