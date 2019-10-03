الجليد الأزلي الروسي قد يذوب خلال 100 عام

رجح فريق من العلماء ذوبان الجليد الأزلي الذي يغطي نحو 50% من الأراضي الروسية، قرب مدن فوركوتا وساليخارد وتشيتا وأولان أوده وبيتروبافلوفسك – كامتشاتسكي في سبيبيريا والشرق الأقصى.

وصرح بذلك العالم في المعهد الروسي لبحوث القطبين الشمالي والجنوبي أليكسي يكايكين في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وقال الباحث إنه أعد بالتعاون مع زملائه في المعهد نهاية سبتمبر الماضي تقريرا حول تغيرات مناخ الأرض بعنوان "المحيط والجليد الأزلي في المناخ المتغير".

وافترض معدو التقرير أن الجليد الأزلي يمكن أن يذوب بحلول عام 2100 على عمق 3 – 4 أمتار.

لكن عملية ذوبانه ستختلف من منطقة إلى أخرى وستبلغ أقصى عمق لها على جوانب منطقة الجليد الأزلي.

وأشار إلى أن حدود منطقة الجليد الأزلي ستتقدم نحو شمال روسيا لتبلغ مدن ياكوتسك وإيغاركا وماغادان في شمال سيبيريا.

المصدر: نوفوستي