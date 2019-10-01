الجيش الروسي يتسلح بأقوى مدفع في العالم

صرح قائد القوات البرية الروسية الجنرال، أوليغ ساليوكوف، بأن الجيش يبدأ عام 2019 باستخدام النماذج الاختبارية الأولى لمدفع "كواليتسيا – إس في" ذاتي الحركة، وهو مدفع الجيل الجديد.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية بمناسبة حلول يوم القوات البرية في الجيش الروسي.

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وأضاف أن نماذج المدفع ستسلم لإحدى وحدات المنطقة العسكرية الغربية في الجيش الروسي. وأوضح أن عملية تصميم المدفع الجديد تمر حاليا بمرحلتها الختامية. وقال إن مواصفات المدفع تفوق ضعفي مواصفات النماذج المثيلة الروسية والأجنبية.

وحسب المعلومات التي تم كشفها في منتدى الجيش – 2019 التقني العسكري الدولي فإن المدفع عيار 152 ملم يمكن أن يرمي 15 قذيفة في الدقيقة إلى مدى 70 كيلومترا.

ويعتمد المدفع كذلك مبدأ ما يسمى بـ "عاصفة النيران" عندما يطلق ذخائر بزوايا مختلفة، ويدمر الهدف في وقت واحد.

يذكر أن وزن مدفع "كواليتسيا – إس في" ذاتي الحركة يبلغ 45 طنا، وطاقمه 3 أفراد يتوزعون في القسم الأمامي للعربة. وتتوفر لديهم أجهزة التصويب والاتصال والملاحة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا