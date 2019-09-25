 
مباشر

اكتشاف ظاهرة محيرة في غابات الأمازون

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف ظاهرة محيرة في غابات الأمازون
Globallookpress Florian Kopp/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mg06

اكتشف علماء من جامعتي أكسفورد وكامبردج، أشجارا شاهقة جدا في غابات الأمازون. يتجاوز ارتفاعها الأشجار القياسية السابقة بـ 20-30 مترا.

وبحسب موقع Science Alert ، شمل هذا الاكتشاف بواسطة المسح بالليزر 850 منطقة في الغابات، طول كل منها 12 كيلومترا وعرضها 300 متر. عثر في سبع مناطق على أشجار ارتفاعها يصل إلى 80 مترا، معظمها على ساحل نهر ياري، الذي هو أحد روافد نهر الأمازون.

وبعد العثور على هذه الأشجار نظم الباحثون بعثة استكشافية إلى هذه المناطق الوعرة، قطعت 240 كيلومترا من أجل الوصول إليها لدراسة هذه الأشجار بصورة مفصلة.

إقرأ المزيد
الأمازون.. رئة للأرض أم مجرد منجم للأخشاب؟
الأمازون.. رئة للأرض أم مجرد منجم للأخشاب؟

وعثرت البعثة على 15 شجرة عملاقة ارتفاعها 70-80 مترا جميعها تنسب إلى نوع Dinizia excelsa . وكان يعتقد سابقا أن أشجار هذا النوع لا يزيد ارتفاعها عن 60 مترا. لم يحدد العلماء سبب هذا الارتفاع الشاذ في أشجار هذا النوع، ولكنهم يعتقدون أنها اكتسبت ميزة بعد أن دمرت كارثة طبيعية جزءا من الغابة.

ووفقا للعلماء، هذا الاكتشاف قد يشير إلى أن غابات الأمازون تخزن كمية من الكربون تفوق التقديرات السابقة.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ما حقيقة محاولة اغتيال الرئيس المصري؟