تشييد أضخم مطار دولي في الصين

يتوقف مطار "نانيوان" بصفته أول مطار صيني في 30 سبتمبر الجاري عن تقديم الخدمات للركاب، وذلك بعد أن يدشن هناك أضخم المطارات الدولية "داشينغ ".

وأفادت صحيفة " تشونغهوا" الصينية بأن مطار " نانيوان" الصيني أنشئ عام 1910، ثم أنشئت هنا أول مدرسة جوية في الصين وبعد ذلك أول مصنع للطائرات.

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واستخدم مطار "نانيوان" أولا كمطار عسكري، ثم انتقل إلى مصلحة الطيران المدني. أما الآن فيستخدم لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء.

وكانت China United Airlines شركة صينية وحيدة استثمرت مطار " نانيوان". وتنتقل في 30 سبتمبر لاستثمار مطار "داشينغ" الدولي، الذي يتسع لاستقبال ومغادرة الركاب ومنطقة الجمارك بمساحة مليون متر مربع ويبعد عن عاصمة بكين 46 كيلومترا فقط.

وانتهت عملية تشييده في 30 يونيو الماضي. وسيتم تدشينه في 30 سبتمبر الجاري بمناسبة حلول الذكرى الـ70 لقيام جمهورية الصين الشعبية.

ولدى المطار الجديد 4 مدرجات لإقلاع وهبوط الطائرات. وبوسعه استقبال 620 ألف رحلة جوية كل عام. ويعتبر المطار من أكبر المشاريع الهندسية في العالم. أما سقفه فيعد أوسع سقف فولاذي في العالم تعادل مساحته 25 ملعبا لكرة القدم.

تولت تصميمه المهندسة المعمارية العراقية البريطانية المشهورة زها حديد.

المصدر: نوفوستي