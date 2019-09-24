أول رحلة في نهر الفولغا لزورق روسي سريع يكافح الضفادع البشرية

قام الزورق الرابع التابع للحرس الروسي الوطني من طراز "غراتشونوك" بأول رحلة له في مياه نهر الفولغا.

وأقيمت مراسم إنزال الزورق في النهر بمصنع "فيمبيل" بمدينة ياروسلافل الروسية. وحضر المراسم نائب قائد المنطقة الجنوبية للجيش الروسي العميد، سيرغي بروسيانيك ومدير مصنع "فيمبيل" للسفن، أوليغ غونتشاروف.

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يذكر أن زورق "غراتشونوك" مخصص لتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب البحري. وتركب فيه أحدث الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال والملاحة الحديثة فضلا عن الأسلحة التي تسمح له بأداء طيف واسع من المهام، بما فيها مهمة البحث عن الألغام وتدميرها في أعماق البحر عن بعد.

وتبلغ إزاحة الزورق 138 طنا، وطوله 31 مترا، وعرضه 7.4 متر. والزورق مزوّد برادار مائي متعدد الأشعة، ومنظومة ملاحة، وغواصة صغيرة من طراز "فالكون"، وأجهزة إلكترونية رقمية.

أما أسلحة الزورق فتتضمن رشاشا من عيار 14.5 ملم، ومنظومة "إيغلا" النقالة المضادة للجو، وقاذفات القنابل المضادة للضفادع البشرية من طراز "دي بي–64" و"دي بي–65".

وتبلغ سرعة الزورق 23 عقدة بحرية، ما يعادل نحو 40 كيلومترا في الساعة. أي أنه قادر على تحمل العواصف بقوة التموج حتى 4 درجات.

وسيخضع الزورق لاحقا لاختبارات، ثم يسلم لوحدات الحرس الروسي الوطني في شبه جزيرة القرم ليقوم بأداء مهامه الخاصة في البحر الأسود.

المصدر" سلاح روسيا